Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в Сумгайыте

Генеральная прокуратура и МЧС Азербайджана распространили информацию по поводу пожара, произошедшего в "Промышленном парке Азерсун" в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт, сообщает в четверг Day.Az.

Как отмечается, на основании полученной информации сотрудники Генпрокуратуры и МЧС немедленно выехали на место происшествия. Во время предварительного расследования было установлено, что пожар начался в районе свалки пластиковых отходов и, распространившись на продовольственные и другие склады, охватил большую территорию.

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 225.2 УК, создана следственная группа в составе следователей прокуратуры и МЧС.

Продолжаются меры по локализации и тушению пожара.

После того, как пожар будет потушен, будет проведено расследование для выяснения причин произошедшего и установления размера причиненного ущерба.