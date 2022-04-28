Опубликованы новые кадры c места пожара в Сумгайыте

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана опубликовало новые кадры c места пожара на территории "Промышленного парка Азерсун" в Сумгайыте.

Как сообщает в четверг Day.Az, на месте происшествия работают более 10 пожарных расчетов.

Напомним, что на территории "Промышленного парка Азерсун" в Сумгайыте продолжается пожар. К его тушению привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, Войск гражданской обороны, Сумгайытского регионального центра МЧС и два вертолета авиационного отряда.

По факту пожара в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 225.2 УК, создана следственная группа в составе следователей прокуратуры и МЧС.