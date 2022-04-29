Пожар в Сумгайыте локализован

Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым Министерством по чрезвычайным ситуациям, в том числе профессиональной и самоотверженной деятельности пожарных, возгорание на территории "Промышленного парка Азерсун", расположенного в поселке Гаджи Зейналабдин Сумгайыта, был локализован, сообщили в пятницу Day.Az в МЧС.

Было отмечено, что пожар на территории площадью 5 тыс.кв.м потушен на 4 тыс.кв.в, на остальном участке работы по тушению продолжаются.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.