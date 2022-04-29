Пожар в Сумгайыте потушен

Благодаря оперативным и неотложным мерам, предпринятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в 08:24 был потушен пожар на территории промышленного парка "Азерсун" в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в настоящее время на территории ведутся работы по сносу конструкций, принимаются соответствующие меры.

В результате инцидента пострадавших нет.

Причины произошедшего выясняет следственная группа, состоящая из следователей МЧС и Генеральной прокуратуры.

О результатах расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация.