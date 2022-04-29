https://news.day.az/society/1457635.html Пожар в Сумгайыте потушен - ФОТО
Пожар в Сумгайыте потушен - ФОТО
Благодаря оперативным и неотложным мерам, предпринятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в 08:24 был потушен пожар на территории промышленного парка "Азерсун" в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в настоящее время на территории ведутся работы по сносу конструкций, принимаются соответствующие меры.
В результате инцидента пострадавших нет.
Причины произошедшего выясняет следственная группа, состоящая из следователей МЧС и Генеральной прокуратуры.
О результатах расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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