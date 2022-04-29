Как повлиял пожар на воздух в Сумгайыте?

С целью определения влияния пожара на атмосферу в зоне промышленного парка "Азерсун" были проведены мониторинги, измерены показатели качества воздуха.

Как передает Day.Az, начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева сказала, что согласно информации, поступившей вечером 28 апреля с автоматических станций, функционирующих на территории города Сумгайыт, среднесуточная плотность установленных показателей качества воздуха - оксида азота (IV) превысила норму в 1,2 раза, оксида азота (II) в 3,7 раза, углекислого газа в 1,3 раза.

"С ночных часов наблюдается снижение концентрации загрязняющих газовых смесей. В настоящее время показатели качества воздуха в Сумгайыте находятся в допустимых пределах", - отметила Умайра Тагиева.