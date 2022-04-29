В Лачине рабочий подорвался на мине

В прокуратуру Лачинского района поступила информация о том, что 29 апреля около 14.00 на территории освобожденного села Сафиян Лачинского района Парвин Салахов (1992 года рождения) подорвался на противопехотной мине.

Как сообщили Day.Az в Лачинской районной прокуратуре, предварительным расследованием установлено, что П.Салахов, работающий рабочим в строительной компании, получил телесные повреждения тяжелой степени, подорвавшись на мине во время ремонтно-строительных работ.

По факту в Лачинской районной прокуратуре проводится расследование.