Проведено совещание в связи с пожаром в промпарке «Азерсун»

29 апреля в Министерстве по чрезвычайным ситуациям было проведено оперативное совещание под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова. В совещании участвовали заместители министра и руководители соответствующих структурных подразделений.

Как сообщили Day.Az в МЧС, министр Кямаледдин Гейдаров передал сотрудникам МЧС благодарность Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой за самоотверженность, проявленную во время тушения пожара, произошедшего на территории Промышленного парка "Азерсун" в поселке Гаджи Зейналабдин в Сумгайыте.

На совещании обсуждались возможные причины пожара, заслушаны доклады надлежащих структур.

Министр дал соответствующие поручения следственной группе по проведению тщательного и объективного расследования причин пожара.

Также в продолжение поручений, данных на предыдущих заседаниях, была затронута работа, проделанная в плане разработки проектов по внесению соответствующих изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие полномочия МЧС, даны соответствующие поручения.