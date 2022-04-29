В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлены 13 случаев заражения коронавирусом, вылечились 16 человек, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 558 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 744 человека вылечились, 9 709 - скончались, число активных больных составляет 105.

За последние сутки в стране проведены 2 731 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 811 382.