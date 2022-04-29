Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 4026 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 417, вторую дозу получили 338, бустерную дозу - 2970 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 301 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 645 649, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5339 638, вторую дозу получили 4 839 802, бустерную дозу - 3 226 442, человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 239 767 человек.