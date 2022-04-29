В Баку за мошенничество в отношении 26 военнослужащих арестован врач

В Баку арестован врач, совершивший мошенничество в отношении 26 военнослужащих.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В результате расследования, выяснилось, что врач-специалист Центральной военной поликлиники Министерства обороны Азербайджана Натаван Мамедова сообщила, что у обследованных во время ее работы в поликлинике военнослужащих уровень сахара в крови якобы был выше нормы, в обмен на положительные результаты тестов она получала деньги от пациентов.

Согласно статье 227 Кодекса об административных правонарушениях, дело об административном правонарушении было направлено на рассмотрение в Насиминский районный суд Баку, Н.Мамедова приговорена к трем месяцам административного ареста.