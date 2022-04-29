Вниманию водителей - На этих проспектах Баку будут ремонтные работы

В Баку 30 апреля и 1 мая (суббота и воскресенье) будут проведены ремонтные работы на отдельных участках нескольких проспектов.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), с 08:00 30 апреля до 20:00 1 мая движение транспортных средств в связи с ремонтными работами будет полностью ограничено на участке проспекта Азадлыг, расположенном между улицами Иззата Гамидова и Сахиба Зейналова.

Согласно информации, с 08:00 30 апреля до 20:00 1 мая в Низаминском районе, на проспекте Кара Караева (напротив административного здания ПЕА) движение транспортных средств будет частично ограничено в связи с ремонтными работами.

Отмечается, что с 08:00 до 20:00 1 мая будет частично ограничено движение транспортных средств на проспекте Гейдара Алиева в связи с ремонтными работами, проводимыми на выездной части Багировского моста (в направлении дорожной развязки Кероглу).