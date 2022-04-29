Какой будет погода в Азербайджане в мае?

В мае среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме, в некоторых районах несколько выше нормы, передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Среднемесячное количество осадков также будет близко к климатической норме, в некоторых районах Большого Кавказа несколько выше нормы. В первой половине первой декады месяца ожидается дождливая погода в основном в горных и предгорных районах, возможны грозы, град, в высокогорье - снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 18-20 градусов тепла, что незначительно превышает климатическую норму. Ночью температура воздуха составит 13-18, днем - ​​20-25 градусов тепла, в отдельные дни - 29-34 градуса тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 18-21 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской Автономной Республике ожидается на уровне 17-21 градуса тепла, что близко к климатической норме и незначительно превышает ее. Ночью температура воздуха составит 13-18, днем - ​​20-25, в отдельные дни - 30-35 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, а местами превысит ее (норма - 32-62 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зангилане, Лачине, Кяльбаджаре, Дашкесане, Гедабее среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 12-15 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. Ночью температура воздуха составит 7-12 градусов тепла, в отдельные дни - 13-18 градусов тепла, днем - ​​22-25, в отдельные дни - 18-23 градуса тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 68-122 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах ожидается на уровне 19-21 градуса тепла, что близко и незначительно выше климатической нормы. Ночью температура воздуха составит 11-16, днем ​- ​20-25, в отдельные дни - 29-34 градуса тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 31-54 мм).

Ожидается, что среднемесячная температура в Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах составит 15-19 градусов тепла, что близко к климатической норме и незначительно превышает ее. Ночью температура воздуха составит 11-16 градусов тепла, днем ​- ​19-24, в отдельные дни - 27-32 градуса тепла. Среднемесячное количество осадков ожидается близким к климатической норме (норма - 26-166 мм).

В Мингячевире, Евлахе, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 19-22 градуса тепла, что близко к климатической норме и несколько превышает ее. Ночью температура воздуха составит 14-19, днем - ​​21-26, в отдельные дни - 31-36 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков ожидается близким к климатической норме (норма - 26-62 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Лянкяране, Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Астаринском районах ожидается на уровне 16-20 градусов тепла, что близко к климатической норме и несколько превышает ее. Ночью температура воздуха составит 13-18, днем ​- ​19-24, в отдельные дни - 28-33 градуса тепла. Среднемесячное количество осадков ожидается близким к климатической норме (норма - 41-72 мм).

(Перевод: Нубар Кулузаде)