В Азербайджане наблюдалось трансграничное загрязнение

Сегодня на территории Азербайджана наблюдалось трансграничное загрязнение воздуха.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала сотрудник Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

Она отметила, что согласно данным, полученным в 19:00 с автоматических станций, функционирующих по административным районам города Баку, содержание дисперсных частиц пыли в воздухе превысило норму в Хатаинском и Низаминском районах Баку в 1,1, а в Сабаильском районе - в 1,2 раза.

По словам Аббасовой, содержание других примесей в воздухе находится в пределах нормы.