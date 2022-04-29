В Гяндже водитель автобуса умер за рулем
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В Гяндже водитель автобуса скончался за рулем.

По сообщению Day.Az со ссылкой на АПА, случай произошел сегодня вечером на проспекте Шах Исмаил Хатаи.

Водитель маршрутного автобуса, следовавшего по линии № 9, Оруджев Ильгар, 1958 года рождения, почувствовал себя плохо и остановил автобус.

Позже стало известно, что он скончался за рулем.

По предварительной информации, у водителя случился инфаркт (остановка сердца).

По факту проводится расследование.