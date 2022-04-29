https://news.day.az/society/1458014.html В Гяндже водитель автобуса умер за рулем
В Гяндже водитель автобуса умер за рулем
В Гяндже водитель автобуса скончался за рулем.
По сообщению Day.Az со ссылкой на АПА, случай произошел сегодня вечером на проспекте Шах Исмаил Хатаи.
Водитель маршрутного автобуса, следовавшего по линии № 9, Оруджев Ильгар, 1958 года рождения, почувствовал себя плохо и остановил автобус.
Позже стало известно, что он скончался за рулем.
По предварительной информации, у водителя случился инфаркт (остановка сердца).
По факту проводится расследование.
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