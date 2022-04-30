С завтрашнего дня в Азербайджане отменяется масочный режим.

Как передает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет Министров 22 апреля.

Согласно решению, с 1 мая 2022 года отменяется требование на использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т.д.) во время действия особого карантинного режима.

В то же время, с завтрашнего дня использование медицинских масок на территории международного аэропорта Азербайджана и в действующих в Азербайджане учебных заведениях больше не будет обязательным, а будет носить лишь рекомендательный характер.