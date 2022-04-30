Скончался подорвавшийся на мине в Лачине мужчина

Скончался рабочий, подорвавшийся на мине.

Как сообщает Day.Az, житель села Даг Кесемен Агстафинского района Парвин Салахов, 1992 года рождения, подорвавшийся на мине в Лачине, скончался ночью.

Напомним, 29 апреля около 14.00 на территории освобожденного села Сафиян Лачинского района Парвин Салахов (1992 года рождения) подорвался на противопехотной мине.

Предварительным расследованием установлено, что П.Салахов, работающий рабочим в строительной компании, получил телесные повреждения тяжелой степени, подорвавшись на мине во время ремонтно-строительных работ.