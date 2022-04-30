В Баку температура превысила климатическую норму

По состоянию на 10:30 30 апреля на территории республики местами прошли грозы, ливни, выпал град, утром в Баку и на Абшеронском полуострове прошли кратковременные дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в 13:25 на территории Гядабейского района, в 13:35 в селах Маариф и Дашбулаг (Гядабей) вместе с дождем выпал мелкий град.

29 апреля скорость ветра в Нафталане составила 20 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 15 м/с.

Максимальная температура воздуха 29 апреля была на 7 градусов выше нормы -в Баку 24-29°, в Нахчыване 21-28°, в горных раонах 12-18°, в низменных - 27-32°.