МЧС будет работать в усиленном режиме в праздничные дни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, согласно приказу, подписанному в связи с этим министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, соответствующим структурным подразделениям и структурам Министерства даны поручения по обеспечению безопасности жизни и деятельности граждан в нерабочие дни в связи с праздником Рамазан, гибкому реагированию на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в местах наибольшего скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах.