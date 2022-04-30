В Азербайджане избили еще одного подростка: кадры выложили в TikTok

В социальной сети TikTok распространилось видео, на котором несколько подростков окружили сверстника, сидящего на земле со связанными руками. По его виду и состоянию предполагается, что он был ими избит.

Как передает Day.Az, это не первый случай проявления насилия и агрессии со стороны подростков. Несколько дней назад в TikTok было опубликованы кадры похожего содержания.