https://news.day.az/society/1458155.html В Азербайджане избили еще одного подростка: кадры выложили в TikTok - ВИДЕО
В Азербайджане избили еще одного подростка: кадры выложили в TikTok - ВИДЕО
В социальной сети TikTok распространилось видео, на котором несколько подростков окружили сверстника, сидящего на земле со связанными руками. По его виду и состоянию предполагается, что он был ими избит.
Как передает Day.Az, это не первый случай проявления насилия и агрессии со стороны подростков. Несколько дней назад в TikTok было опубликованы кадры похожего содержания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре