https://news.day.az/society/1458159.html Новшество в техосмотре автомобилей в Азербайджане - ВИДЕО
Новшество в техосмотре автомобилей в Азербайджане - ВИДЕО
Внедрено новшество в техническом осмотре автомобилей.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, с помощью специальных технических средств будут проверяться и нижние рабочие части автомобилей.
Было отмечено, что центры технической экспертизы будут работать без перерыва в дни праздника Рамазан.
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