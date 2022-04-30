Новшество в техосмотре автомобилей в Азербайджане

Внедрено новшество в техническом осмотре автомобилей.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, с помощью специальных технических средств будут проверяться и нижние рабочие части автомобилей.

Было отмечено, что центры технической экспертизы будут работать без перерыва в дни праздника Рамазан.