В Агдаме установлены тепловые насосы нового поколения

В Агдамском районе установлены тепловые насосы нового поколения.

Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

В Агдаме больше нет необходимости в комби, отмечается в публикации.

Представляем вниманию читателей видеоролик об установке тепловых насосов нового поколения в Агдаме.