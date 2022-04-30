https://news.day.az/society/1458171.html В Агдаме установлены тепловые насосы нового поколения - ВИДЕО
В Агдаме установлены тепловые насосы нового поколения - ВИДЕО
В Агдамском районе установлены тепловые насосы нового поколения.
Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.
В Агдаме больше нет необходимости в комби, отмечается в публикации.
Представляем вниманию читателей видеоролик об установке тепловых насосов нового поколения в Агдаме.
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