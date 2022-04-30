В Сальяне пропал подросток

Житель Сальянского района Азербайджана пропал без вести.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД АР, 8 марта жительница села Кюрсенги Сальянского района Х.Мамедова обратилась в местный Отдел полиции с заявлением о том, что ее сын Г.Гаджиев (2008 г.р.) 7 марта вышел из дома и не вернулся.

Приметы подростка: рост 170 см, худощавое телосложение, короткие светлые волосы. Г.Гаджиев был одет в черную куртку, рубашку и брюки синего цвета, а также черные туфли.

Все, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем подростке, могут обратиться в службу 102 МВД, а также в Отдел полиции Сальянского района и позвонить на мобильный номер 055-390-87- 87.