https://news.day.az/society/1458177.html В Сальяне пропал подросток - ФОТО
В Сальяне пропал подросток - ФОТО
Житель Сальянского района Азербайджана пропал без вести.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД АР, 8 марта жительница села Кюрсенги Сальянского района Х.Мамедова обратилась в местный Отдел полиции с заявлением о том, что ее сын Г.Гаджиев (2008 г.р.) 7 марта вышел из дома и не вернулся.
Приметы подростка: рост 170 см, худощавое телосложение, короткие светлые волосы. Г.Гаджиев был одет в черную куртку, рубашку и брюки синего цвета, а также черные туфли.
Все, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем подростке, могут обратиться в службу 102 МВД, а также в Отдел полиции Сальянского района и позвонить на мобильный номер 055-390-87- 87.
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