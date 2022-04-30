Шуша примет первый международный кулинарный фестиваль

С 5 по 8 мая в культурной столице Азербайджана - городе Шуша при организации Фонда Гейдара Алиева и Государственного агентства по туризму соберутся кулинары из разных стран.

Как сообщили Day.Az в субботу в Фонде Гейдара Алиева, на первом Шушинском международном кулинарном фестивале, который станет праздником изысканных блюд, будут еще раз продемонстрированы древность, красота этого города, гостеприимство азербайджанского народа.

Кулинары из Германии, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Индонезии, Ирана, Израиля, Италии, Малайзии, Турции и Японии познакомят гостей с блюдами своих стран. Гости также смогут поучаствовать в мастер-классах профессиональных поваров и узнать тонкости приготовления блюд.

На фестивале будут представлены различные экономические районы Азербайджана - Абшерон-Хызы, Баку, Горный Ширван, Гянджа-Дашкесан, Лянкяран-Астара, Центральный Аран, Нахчыван, Карабах, Губа-Хачмаз, Шеки-Загатала и другие. Будут установлены павильоны 11 национальных, 11 зарубежных павильонов и павильон Национального центра кулинарии, где гости смогут попробовать блюда регионов Азербайджана, а также мировой кухни. Также будут работать зоны, где для дегустации будут представлены вино, сыр и другие продукты.

В мероприятии также примут участие 40 международных экспертов в пищевой сфере, блогеров, занимающихся этой сферой, из Бельгии, ОАЭ, Франции, Италии, Израиля, Канады, Кореи, России, Турции и других стран.

Во время фестиваля будут представлены не только блюда народов мира, но и материальные и духовные ценности разных стран. Согласно этой концепции, павильоны тоже будут разных форматов. В каждом павильоне гости смогут ознакомиться с архитектурным стилем, характерным для той или иной страны, национальной музыкой, будут инсценированы фрагменты известных произведений. Гостям будет представлена художественная программа с участием более 100 мастеров искусств. В павильонах, расположенных в зонах отдыха и развлечений, будут организованы спектакли, концерты и выставки.

На фестивале также будут представлены образцы национальных ремесел Азербайджана. Так как 5 мая отмечается День ковроткача, творческий коллектив ОАО "Азерхалча" проведет различные интерактивные презентации о традициях ковроткачества, будут продемонстрированы все этапы создания ковра.

Бакинский книжный центр представит на фестивале издания Фонда Гейдара Алиева на тему кулинарии.

В рамках фестиваля с 3 по 9 мая в Шуше с участием более 30 азербайджанских художников и скульпторов пройдет пленэр "Шуша. Весенняя легенда".

Кулинарный фестиваль, который пройдет в Карабахском регионе Азербайджана с участием многочисленных местных и иностранных гостей, наряду с возрождением освобожденных от оккупации городов и районов страны, станет еще одним символом возвращения по прошествии 30 лет плодородия и благополучия на эту благодатную землю.