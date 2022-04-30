В Азербайджане еще 4 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 4 случая заражения коронавирусом, 17 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.