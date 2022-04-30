https://news.day.az/society/1458230.html В Азербайджане еще 4 человека заразились коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане еще 4 человека заразились коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 4 случая заражения коронавирусом, 17 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
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