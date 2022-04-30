Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 4 092 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 415, вторую дозу получили 418 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 2 947, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 312 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 649 741, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 340 053, вторую дозу получили 4 840 220 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 229 389, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 240 079 человек.