В Баку прошла образовательная выставка, организованная Unibroad.

Как сообщает Day.Az, участники выставки имели возможность получить информацию о бакалавриате, магистратуре, докторантуре, программе MBA, летних курсах, краткосрочных курсах, стажировках и программах иностранных языков, а также о различных стипендиях и льготах в более чем 10 университетах мирового уровня.

Основателями платформы Unibroard являются Ирада Гасанова и Эльмар Абульфазли.

В выставке приняли участие представители университетов Австралии, Канады, Франции, Германии, Испании, Венгрии и других стран. Выставка была встречена с большим интересом со стороны тех, кто хочет получить образование за границей.

Отвечая на вопросы Trend о выставке, Ирада Гасанова сообщила, что Unibroard, имеющий контракты с более чем 500 университетами мира, объединяет более 100 тысяч факультетов.

"Выставка университетов мира, регулярно проводимая в разных регионах, на этот раз была организована в Азербайджане. Официальные представители университетов приезжают в Баку, чтобы лично поговорить со студентами и предоставить им информацию о возможностях получения образования и стипендии. Мы, организуя непосредственную встречу с представителями университетов, создаем возможности для азербайджанских студентов, не платя никаким образовательным компаниям, поступать в мировые университеты и получать стипендии. Помимо государственных стипендий, выдаваемых по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в каждой стране есть стипендиальные программы, и мы приводим их, чтобы представить азербайджанским студентам. Сегодня компания Hyundai Azerbaijan, которая является официальным партнером Unibroard, представила на выставке новую модель и вручила подарки нашим зарубежным гостям", - сказала она.

Как сообщил Trend ректор Варненского университета управления Тодор Радев, выставка была очень хорошо организована и интересной.

"На выставке представлены очень престижные университеты и я вижу как к ним проявляют интерес молодые люди. Я высоко ценю интерес молодежи к образованию. Я впервые в Баку и когда общаюсь с азербайджанскими студентами, их волнение и интерес пробуждают во мне позитивные мысли", - сказал он.

Как сообщил Trend представитель Американского университета в Швейцарии Александрос Катсидонис, его очень хорошо встретили в Баку.

"Это мой первый визит в Баку, и меня все очень искренне, тепло и дружно встретили в этом историческом городе. Во время нашей встречи с азербайджанскими студентами меня очень порадовало, что они так стремятся получить образование, учиться, строить карьеру и развиваться", - сказал он.

Региональный директор образовательной группы Cambrdige Уилл Макивер также сказал Trend, что азербайджанские студенты очень интересуются образованием.

"Впервые я приехал в Азербайджан в 1994 году, тогда ситуация была совсем другая. Конечно, сейчас он более развит и красив. Я рад приехать в Азербайджан. Азербайджанские студенты обладают всеми качествами, которые я хочу видеть в одном студенте. Они всегда склонны учиться. Они интересуются не только своей страной, но и системами и возможностями образования других стран, стремятся развивать себя", - отметил он.