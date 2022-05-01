https://news.day.az/society/1458269.html В Азербайджане отменяется масочный режим - с сегодняшнего дня
В Азербайджане отменяется масочный режим - с сегодняшнего дня
С сегодняшнего дня в Азербайджане отменяется масочный режим.
Как передает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет Министров 22 апреля.
Согласно решению, с 1 мая 2022 года отменено требование на использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т.д.) во время действия особого карантинного режима.
В то же время, с сегодняшнего дня использование медицинских масок на территории международного аэропорта Азербайджана и в действующих в Азербайджане учебных заведениях больше необязательно, а носит лишь рекомендательный характер.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре