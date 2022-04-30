https://news.day.az/society/1458273.html Началось первое солнечное затмение в 2022 году
Началось первое солнечное затмение в 2022 году
30 апреля в 22:45 по бакинскому времени началось первое солнечное затмение 2022 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию им. Н.Туси, это будет частичное солнечное затмение. Затмение продлится 3 часа 52 минуты и завершится 1 мая в 02:37. Максимальное затмение будет в 00:41.
Первое солнечное затмение года будет наблюдаться на юге Южной Америки, в части Антарктиды, в Тихом и Атлантическом океанах, в Азербайджане увидеть данное явление будет невозможно.
Отметим, что в этом году всего будет четыре затмения, в том числе два солнечных и два лунных.
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