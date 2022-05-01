https://news.day.az/society/1458278.html В Агдаме водитель погиб в ДТП
В Агдаме водитель погиб в ДТП
В Агдаме произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Гейдара Алиева в поселке Гузанлы. В результате столкновения микроавтобуса с "ВАЗ-2107" водитель "Жигулей" Джабир Ганбаров скончался на месте.
По факту проводится расследование.
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