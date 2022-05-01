В Агдаме водитель погиб в ДТП

В Агдаме произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Гейдара Алиева в поселке Гузанлы. В результате столкновения микроавтобуса с "ВАЗ-2107" водитель "Жигулей" Джабир Ганбаров скончался на месте.

По факту проводится расследование.