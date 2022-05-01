Начинается регистрация посетителей фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан»

Baku Crystal Hall и Бакинский приморский бульвар обещают насыщенную программу и интересные конкурсы для посетителей, желающих в течение 4 дней увидеть вживую Аэрокосмический и технологический фестиваль "TEKNOFEST Азербайджан".

Как передает Day.Az, "TEKNOFEST Азербайджан", крупнейшее мероприятие в регионе, которое пройдет в Баку 26-29 мая, начинает процесс регистрации граждан, желающих принять участие в качестве посетителей. Желающие принять участие в фестивале смогут получить билет, пройдя процедуру регистрации на сайте https://iticket.az/events/teknofest.

Следует отметить, что входной билет на фестиваль является доступным и бесплатным для каждого гражданина Азербайджана. На фестиваль, который продлится 4 дня, можно будет получить только один билет с удостоверением личности. Посетители смогут попасть на фестиваль в дату, указанную в билете.

Кроме того, для посещения выставок и павильонов фестиваля под открытым небом не требуется сертификат COVID-19. Для того, чтобы смотреть в вживую мероприятия, проводимые в закрытых местах, необходимо предъявить COVID-19 или иммунный сертификат.

К участию в фестивале допускаются дети старше 5 лет. А для детей старше 7 лет требуется входной билет.

Иностранцы, желающие посетить фестиваль, также смогут получить бесплатный билет в соответствии с вышеупомянутой процедурой регистрации и соответствующими правилами.

В ходе проведения мероприятия будет организовано бесплатное автобусное сообщение возле станции метро "28 мая" до места проведения мероприятия с 08.00 до 18.00 и в обратном направлении с 09.00 до 21.00. При входе в автобусы диспетчеры будут проверять QC билетов и пропускать пассажиров.

Также будут функционировать остановки ООО "Бакинская служба такси" Министерства цифрового развития и транспорта в Международном аэропорту Гейдар Алиев, отелях Park Inn, InterContinental Hotel, Courtyard by Marriot Baku Hotel, Деревне атлетов, станции метро "28 Мая" и площади Государственного флага.

За дополнительной информацией: +994 12 493 33 77

Служба поддержки İticket.az: office@teknofest.az, teknofest.az.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.