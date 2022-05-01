Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в воскресенье Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 12-14, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление - 760 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра днем в районах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы, град, ночью и утром прогнозируется туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - 21-26, в горах ночью - 0-5, днем - 11-16 градусов тепла.