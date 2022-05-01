В Азербайджане нашелся 14-летний подросток, ушедший из дома 7 марта

Стало известно о местонахождении жителя Сальянского района Азербайджана, который пропал без вести, передает Day.Az.

Как ранее сообщала пресс-служба МВД АР, 8 марта жительница села Кюрсенги Сальянского района Х.Мамедова обратилась в местный отдел полиции с заявлением о том, что ее сын Г.Гаджиев (2008 г.р.) 7 марта вышел из дома и не вернулся.

Как сообщают СМИ, 14-летний Г.Гаджиев нашелся в Гусарском районе. Он прибыл сюда, чтобы встретиться с проживающим здесь отцом.