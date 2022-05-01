В Азербайджане будет нестабильная погода

На территории Азербайджана ожидается нестабильная погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), 2-3 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами на полуострове до 23-25 м/с.

Со 2 по 5 мая в стране сохранится дождливая погода, ожидаются грозы и кратковременные дожди. Местами интенсивность осадков повысится, возможен град, в высокогорных районах - снег.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках, возможны паводки и сели на некоторых горных реках.