https://news.day.az/society/1458370.html В Азербайджане будет нестабильная погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане будет нестабильная погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На территории Азербайджана ожидается нестабильная погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), 2-3 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами на полуострове до 23-25 м/с.
Со 2 по 5 мая в стране сохранится дождливая погода, ожидаются грозы и кратковременные дожди. Местами интенсивность осадков повысится, возможен град, в высокогорных районах - снег.
Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.
Ожидается повышение уровня воды в реках, возможны паводки и сели на некоторых горных реках.
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