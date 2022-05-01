Прошел последний выпускной экзамен для девятиклассников

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования в Сураханском, Низаминском, Пираллахинском районах Баку, Агстафинском, Кюрдамирском, Габалинском, Губинском (вторая часть), Масаллинском (вторая часть), Сальянском, Самухском, Ярдымлинском районах, городе Евлах, а также для специальных школ в городе Баку - школ-интернатов, для учащихся с нарушениями слуха и речи, нарушениями зрения, школы на острове Чилов, школ в исправительных учреждениях, для учащихся школ с обучением на английском и французском языках.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, в экзамене ожидалось участие 19 278 учащихся.

В экзамене также приняли участие 42 учащихся с ограниченными физическими возможностями. Для комфортной сдачи экзамена в экзаменационных помещениях для них были созданы специальные условия.

Для проведения экзамена было выделено 100 экзаменационных зданий, 1494 экзаменационных зала. Для управления экзаменами назначены 100 руководителей экзаменов, 253 общих руководителя экзаменов, 1883 преподавателя, 168 сотрудников режима пропуска (охраны) и 100 представителей зданий.

С сегодняшнего дня в ГЭЦ будет начата обработка экзаменационных протоколов и карт ответов.

В связи с тем, что проверка предложенных на экзамене письменных заданий занимает много времени, результаты экзамена планируется обнародовать в течение ближайших 3 недель.