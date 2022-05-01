Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 3 928 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 283, вторую дозу получили 380 человек, "бустерную" дозу - 2 962 человека. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 303.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 653 669, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 340 336, вторую дозу получили 4 840 600, "бустерную" дозу - 3 232 351 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 240 382 человека.