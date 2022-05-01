В Баку организован праздник "Твори добро" – сердца нового поколения, наполненные любовью

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошла благотворительная акция и концерт "Твои добро", организованные христианской общиной Vineyard Azərbaycan при поддержке Государственного комитета по работе с религиозными структурами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие было проведено для детей семей шехидов и ветеранов 44-дневной Отечественной войны, из малообеспеченных семей, с нарушениями слуха и кохлеарными имплантами.

"Дети для нас очень ценны. Всемогущий Бог всегда подает пример детям и взрослым в Своем Слове. Необходимо сохранить их возвышенные и чистые чувства. Мы хотим с малых лет приучать наших детей к добру. Каждый малыш - это успешное будущее, потенциальная семья для Азербайджана. Мы желаем, чтобы сердце нашего нового поколения было наполнено любовью к Богу, преданностью Родине и уважением к старшим. Да хранит и благословит Господь каждого из наших детей! Аминь!", - отметил председатель общины Эмиль Панахов.

В художественной части приняли участие коллектив художественного творчества общины "Vineyard", народная артистка Джамиля Байрамова и ансамбль "Озорные девчонки", ансамбль танца "Пламя" и другие. Каждому ребенку были вручены подарки в рамках акции "Добрый самаритянин".

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