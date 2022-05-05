Два участника Отечественной войны вернулись в Азербайджан из Турции

Еще двое азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны и отправленные Фондом YAŞAT на лечение в Турцию, вернулись на родину, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на фонд.

В сообщении отмечается, что лечение в Турции Алхасова Джамала Ильгар оглу и Искендерли Эльнура Зохраб оглу успешно завершено.

В настоящее время еще 32 участника Отечественной войны Азербайджана продолжают проходить лечение и реабилитацию в Турции.

Фонд YAŞAT будет контролировать лечение наших ветеранов до его полного завершения, отмечается в сообщении.