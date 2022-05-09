Маски сняли, когда ожидать полной победы над COVID-19?

Автор: Махир Будагов

Коронавирус изменил жизнь в Азербайджане и в мире значительно, но рано или поздно пандемия должна закончиться.

В начальные стадии причиной роста заболеваемости коронавирусом в Азербайджане являлось отсутствие массового иммунитета у населения. Для борьбы с вирусом по территории страны начали вводить ограничения. Поэтому предпринятые решения поспособствовали снижению заболеваемости, а также большую часть населения страны удалось защитить от инфицирования.

На сегодня количество новых заражений коронавирусной инфекцией находится на минимальном уровне и в связи с этим 1 мая в Азербайджане был отменен масочный режим. Мы помним, сколько радости было, когда в мае прошлого года было разрешено не носить маски на открытом воздухе. Это было свидетельством пусть и пока небольшой, но все же победы над пандемией. Полная отмена масочного режима говорит о том, что пандемическая ситуация приобрела прочные позитивные тенденции.

Важно помнить, что пандемия закончится, а коронавирус останется с нами на долгие годы, как другие сезонные вирусы, независимо от иммунитета, как коллективного, так и индивидуального, и сертификат о вакцинации лишним не будет ещё довольно долго.

Ситуация с коронавирусом в любом случае будет стабилизироваться, поскольку уже очень много невосприимчивых людей. Увеличение вакцинации значительно сделало перелом в борьбе с коронавирусом, поспособствовший формированию коллективного иммунитета. Коронавирусная инфекция в будущем может стать эндемическим заболеванием, то есть характерным для определенной местности, которая с легкостью будет излечима.

Когда закончится пандемия и что нас ждет дальше?

У врачей и ученых разные варианты ответов на этот счет - от необходимости четвертой прививки до снятия всех ограничений. Пока никто не может точно сказать, как изменится ситуация в ближайшие месяцы, потому что неизвестно, будет ли коронавирус мутировать дальше. У экспертов в мире разные мнения на этот счет. Например, эпидемиолог из Центра Гельмгольца в Брауншвейге Жерар Краузе считает, что все будет от самой мутации: "Мы не знаем, какие варианты еще будут, смогут ли они обойти иммунитет и будут ли приводить к тяжелому течению болезни". При этом он не разделяет эйфорию по поводу того, что омикрон-вариант станет началом эндемии.

Азербайджанские инфекционисты также считают, что говорить о завершении пандемии еще рано и расслабляться пока нельзя. Руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев в недавнем интервью Day.Az отметил, что омикрон-штамм коронавируса с начала его распространения дал надежду на ослабление пандемии, однако, пока невозможно говорить точно, какими могут быть последующие мутации вируса.

"На мой взгляд, в дальнейшем будет так же наблюдаться тенденция на облегчение течения заболевания. Даже если новый штамм будет еще более вирулентным, болезнь будет переноситься легко. Нынешняя ситуация позволяет делать подобные предположения. Но все это вовсе не означает, что нужно забыть о мерах защиты и вакцинации, предупредил наш собеседник. По его словам, вакцинацию нужно продолжать в текущем режиме, нужно продолжать носить в определенных местах маски и соблюдать дистанцию. Карантинный режим пока что продолжается", - сказал инфекционист.

Как видим, хоть успехи Азербайджана в борьбе с пандемией и снижении ее воздействия на жизнь страны стали примером для многих, расслабляться пока рано. Победа над коронавирусом в нашей стране близко, но нужно не ослаблять бдительности, несмотря на позитивные прогнозы. Пандемия еще не завершилась и в любой момент можно ожидать сюрпризов.