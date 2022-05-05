В Азербайджане выросло число граждан, которым назначена инвалидность

За прошедший период текущего года инвалидность назначена более 10 тысячам человек, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов, отвечая на вопросы депутатов в ходе обсуждения изменений в закон "О трудовых пенсиях" на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что в целом за последние три года инвалидность и социальные выплаты были назначены до 155 тысячам человек.

Социальные реформы, проведенные в последние годы, позволили существенно увеличить социальные выплаты инвалидам. По сравнению с началом 2018 года среднемесячный размер выплачиваемых им пенсий увеличился на 82%, пособия выросли в три раза, сказал Керимов.