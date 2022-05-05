Пенсионный возраст для женщин должен быть снижен
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Пенсионный возраст для женщин должен быть снижен. 

Как сообщили Day.Az, об этом депутат Гудрат Гасангулиев сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Снижение пенсионного возраста повысит интерес молодых женщин к работе", - сказал он.

Г.Гасангулиев отметил, что сегодня на государственных должностях в исполнительных структурах преобладают мужчины. 

"Мы должны пересмотреть социальную политику в отношении женщин. Если в стране возрастет их роль в общественно-политической жизни, это поможет нам стать более цивилизованным обществом", - добавил депутат.