https://news.day.az/society/1459511.html Пенсионный возраст для женщин должен быть снижен - ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Пенсионный возраст для женщин должен быть снижен - ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Пенсионный возраст для женщин должен быть снижен.
Как сообщили Day.Az, об этом депутат Гудрат Гасангулиев сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
"Снижение пенсионного возраста повысит интерес молодых женщин к работе", - сказал он.
Г.Гасангулиев отметил, что сегодня на государственных должностях в исполнительных структурах преобладают мужчины.
"Мы должны пересмотреть социальную политику в отношении женщин. Если в стране возрастет их роль в общественно-политической жизни, это поможет нам стать более цивилизованным обществом", - добавил депутат.
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