В азербайджанское законодательство добавляется новое понятие

В азербайджанское законодательство добавляется понятие "критическая информационная инфраструктура".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) в четверг был обсужден законопроект о внесении изменений в закон "Об информации, информатизации и защите информации".

Согласно изменению, в закон добавляется новый раздел. В законопроекте определены понятия критической информационной инфраструктуры, ее объекта и субъекта, иные понятия, уполномоченный орган в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, а также правовые основы порядка обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.