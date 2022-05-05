Когда абоненты будут обеспечены «умными» газовыми счетчиками?

Предлагается изменить правила распределения и продажи газа.

Как передает Day.Az, это отражено в изменении, предложенном в закон "О газоснабжении", обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в соответствии со статьей 11 (расчет энергопотребления) Закона "О рациональном использовании и эффективности энергетических ресурсов" потребители будут обеспечены "умными" счетчиками.

Законопроект был представлен на голосование и принят в первом чтении.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2022 года.