https://news.day.az/society/1459516.html Когда абоненты будут обеспечены «умными» газовыми счетчиками?
Когда абоненты будут обеспечены «умными» газовыми счетчиками?
Предлагается изменить правила распределения и продажи газа.
Как передает Day.Az, это отражено в изменении, предложенном в закон "О газоснабжении", обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, в соответствии со статьей 11 (расчет энергопотребления) Закона "О рациональном использовании и эффективности энергетических ресурсов" потребители будут обеспечены "умными" счетчиками.
Законопроект был представлен на голосование и принят в первом чтении.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2022 года.
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