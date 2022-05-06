SOCAR усилил меры безопасности на море

С сегодняшнего вечера до воскресного утра скорость северо-западного ветра в акватории Каспийского моря будет достигать 18-23 м/с, временами порывы будут до 25-30 м/с, в открытом море ветер усилится до 33 м/с.

Как сообщили Day.Az в службе коммуникаций и связей с общественностью SOCAR, в связи с нестабильной погодой SOCAR усилил меры безопасности на производственных участках в море и на суше, ограничил проведение опасных работ.

В рамках мер безопасности проведена эвакуация сотрудников с определенных производственных участков.