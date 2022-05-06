https://news.day.az/society/1459665.html SOCAR усилил меры безопасности на море
SOCAR усилил меры безопасности на море
С сегодняшнего вечера до воскресного утра скорость северо-западного ветра в акватории Каспийского моря будет достигать 18-23 м/с, временами порывы будут до 25-30 м/с, в открытом море ветер усилится до 33 м/с.
Как сообщили Day.Az в службе коммуникаций и связей с общественностью SOCAR, в связи с нестабильной погодой SOCAR усилил меры безопасности на производственных участках в море и на суше, ограничил проведение опасных работ.
В рамках мер безопасности проведена эвакуация сотрудников с определенных производственных участков.
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