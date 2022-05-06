Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с дождливыми и ветреными погодными условиями.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций Главное управление Государственной дорожной полиции просит участников движения быть внимательными при выезде на дорогу, соблюдать правила дорожного движения.

В связи с тем, что мокрое дорожное покрытие увеличивает вероятность заноса, водители, учитывая дорожные и метеорологические условия, должны соблюдать скоростные ограничения, придерживаться дистанции между транспортными средствами, быть внимательными при обгоне и других маневрах, содержать в чистоте государственные номерные знаки транспортных средств".