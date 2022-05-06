Ежегодно в Азербайджане фиксируется до 60 тыс. случаев смерти

В Азербайджане за год в среднем фиксируется до 60 тысяч случаев смерти. По итогам 2021 года этот показатель составил 75 тысяч смертей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции заведующий отделом политики здравоохранения и планирования Центра общественного здравоохранения и реформ министерства здравоохранения Набиль Сеидов.

По его словам, рост смертности в прошлом году связан с пандемией коронавирусной инфекции, усугубляющей другие заболевания.

"В настоящее время более 52 процентов смертей в Азербайджане приходится на долю сердечно-сосудистых заболеваний, 16 процентов - онкологических заболеваний, 3-4 процента - сахарного диабета и легочных болезней", - сказал Сеидов.