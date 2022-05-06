В Баку в жилом доме произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в Сабунчинском районе Баку на кухне одноэтажного дома общей площадью 70 кв. м сгорели мебель на площади 3 кв. м и один кондиционер. Из-за высокой температуры была повреждена стиральная машина.

Остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар потушен.