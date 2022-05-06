https://news.day.az/society/1459830.html Граждане Азербайджана, оказавшиеся в сложной ситуации в Украине, эвакуированы на родину - госкомитет
Граждане Азербайджана, оказавшиеся в сложной ситуации в Украине, эвакуированы на родину - госкомитет
Девять соотечественников, вынужденных покинуть Украину в связи с ситуацией в этой стране, были доставлены из Херсонской области в столицу России, а оттуда эвакуированы в Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.
Как отмечается, двое из них - граждане Украины, 7 - граждане Азербайджана.
Эвакуация соотечественников была осуществлена за счет азербайджанского государства.
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