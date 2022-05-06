К сведению учителей, желающих сменить место работы

10 мая начнется этап выбора вакансий в рамках конкурса по смене места работы учителей, преподающих в государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему министерства образования Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в центре человеческих ресурсов Института образования, в соответствии с правилами конкурса выбор вакансий будет активирован первоначально для членов семей шехидов.

Члены семей шехидов, зарегистрированные для участия в конкурсе, с 11:00 десятого мая, зайдя на личную страницу, смогут выбрать соответствующую вакансию. Первый этап выбора вакансий продлится до 11:00 14 мая. На следующем этапе будет проведен этап выбора вакансий для других участников конкурса, о чем они будут проинформированы заранее.