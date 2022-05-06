Сколько продлится ветреная погода?

"Циклон, сформировавшийся на юге Турции, постепенно движется и углубляется на восток".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

"Сейчас циклон максимально распространился. Максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 25-30 м/с", - отметила Тагиева.

Глава Службы отметила, что в ближайшие два дня на территории страны сохранится нестабильная и ветреная погода: "Начиная со второй половины 8 мая, ветер постепенно будет ослабевать".

По ее словам, до конца первой декады мая на территории страны выпадут осадки, ожидаются переменные, грозовые дожди: "В отдельных местах пойдут ливневые дожди, возможен град, в высокогорье снег. В связи с интенсивными осадками в реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках пройдут сели".