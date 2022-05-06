Участников Парка высоких технологий Академии наук Азербайджана становится больше

Расширился список участников Парка высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Об этом Day.Az сообщает в пятницу со ссылкой на НАНА.

Новым участником Парка высоких технологий стало ООО "Tronig", которое занимается разработками в сфере робототехники и интеграцией систем искусственного интеллекта.

Среди реализуемых компанией проектов - интерактивный мобильный сервисный робот Kiki, система Pignus с возможностью мгновенного информирования охранных служб и владельцев недвижимости и робот Seit-uv, предназначенный для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, вирусов и микробов на любом предприятии.