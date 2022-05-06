https://news.day.az/society/1459844.html Участников Парка высоких технологий Академии наук Азербайджана становится больше
Участников Парка высоких технологий Академии наук Азербайджана становится больше
Расширился список участников Парка высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Об этом Day.Az сообщает в пятницу со ссылкой на НАНА.
Новым участником Парка высоких технологий стало ООО "Tronig", которое занимается разработками в сфере робототехники и интеграцией систем искусственного интеллекта.
Среди реализуемых компанией проектов - интерактивный мобильный сервисный робот Kiki, система Pignus с возможностью мгновенного информирования охранных служб и владельцев недвижимости и робот Seit-uv, предназначенный для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, вирусов и микробов на любом предприятии.
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